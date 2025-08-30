Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Trump leva la scorta a Kamala Harris (sabato 30 agosto)

30 agosto 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 30 agosto. Da lunedì Kamala Harris non avrà più la protezione del Secret Service. Donald Trump ha infatti revocato la misura, secondo quanto riportato in un documento visionato dalle CNN. Per gli ex presidenti statunitensi la scorta è garantita a vita, mentre per i vicepresidenti è prevista soltanto per i sei mesi successivi alla fine del mandato: un termine che per Harris era già scaduto lo scorso luglio. Tuttavia, la ex vicepresidente aveva continuato a beneficiare della tutela grazie a una disposizione firmata da Joe Biden poco prima di lasciare la Casa Bianca, rimasta finora riservata. È proprio quell’atto a essere stato annullato da Trump.