Il Tempo di Osho, Salvini a Conte: "Il Ponte non è il Reddito di Cittadinanza" (lunedì 11 agosto)

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 11 agosto. Matteo Salvini chiude il cerchio, dopo la settimana in cui il progetto finale del Ponte sullo Stretto è stato approvato dal Cipess e si è scatenato il bailamme della protesta, tra partiti della sinistra e movimenti ambientalisti. Il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture rilancia su questo punto di svolta, definendo il via libera al progetto come “una delle maggiori soddisfazioni della mia storia politica”. Poi sottolinea l’importanza dell’opera, anche come volàno di sviluppo del Sud. “La Lega ha sempre contestato l’assistenzialismo, la spesa improduttiva che condannava il Sud a vivere di sussidi e non di lavoro. Il Ponte è esattamente l’opposto del reddito di cittadinanza e la Cassa del Mezzogiorno”.