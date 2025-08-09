Il Tempo di Osho, Trump e il vertice a Roma con Putin (sabato 9 agosto)

09 agosto 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 9 agosto. È scaduto l’ultimatum dettato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al suo omologo russo per arrivare a un accordo di cessate il fuoco in Ucraina, ma ciò che preme più a Trump è di incontrare Vladimir Putin il prima possibile. Per questo avrebbe sondato, nel corso della telefonata avuta giovedì con la premier Giorgia Meloni, la disponibilità dell'Italia per ospitare a Roma l'incontro sulla guerra in Ucraina con Vladimir Putin e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. La premier avrebbe accolto positivamente la richiesta, ma l'ipotesi sarebbe già tramontata per la contrarietà di Mosca, che considera l'Italia troppo schierata con Kiev. In seguito il presidente degli Stati Uniti ha dato appuntamento al numero uno del Cremlino in Alaska, il 15 agosto.