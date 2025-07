29 luglio 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 29 luglio. I dazi al 15 per cento, la strana reazione dell’opposizione che accusa la premier Giorgia Meloni per l’accordo dell'Unione europea con gli Usa di Donald Trump. Eppure i negoziati li ha portati avanti Ursula von der Leyen, come richiesto fino a ieri da Schlein &Co.