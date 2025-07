20 luglio 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 20 luglio. Non è solo una causa da 10 miliardi di dollari. Quella intentata da Donald Trump contro il Wall Street Journal, la casa editrice Dow Jones, Rupert Murdoch e due giornalisti d’inchiesta è una battaglia per l’immagine pubblica del Presidente. Il caso Epstein finisce in tribunale: Donald chiede di desecretare gli atti.