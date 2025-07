Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Dracula sepolto a Napoli (mercoledì 2 luglio)

02 luglio 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 2 luglio. Nel cuore di Napoli potrebbe trovarsi la tomba di Vlad III di Valacchia, meglio conosciuto come Dracula. Alcuni studiosi, italiani ed estoni, sostengono infatti che i resti del celebre principe-vampiro non siano rimasti in Romania, sua terra d’origine, ma siano stati trasferiti in Italia per essere sepolti nel convento di Santa Maria la Nova.