La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 13 maggio. Cresce il pressing su Vladimir Putin per arrivare a una tregua in Ucraina. Il “tessitore” Erdogan riporta la Turchia al centro del mondo. Donald Trump va in Arabia e annuncia: “Pronto a volare a Istanbul”. Pressione sullo "Zar" per un faccia a faccia diretto per la pace con Volodymyr Zelensky.