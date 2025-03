Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Trump, Vance e la Groenlandia (domenica 30 marzo)

30 marzo 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 30 marzo. La premier danese Mette Frederiksen sarà in Groenlandia dal 2 al 4 aprile. Incontrerà il nuovo primo ministro Jens-Frederik Nielsen, leader dei Demokraatit, il partito di orientamento liberale che, dopo le elezioni dell’11 marzo, guida una coalizione che lascia fuori soltanto gli indipendentisti di Naleraq. «Non vedo l’ora di continuare la stretta cooperazione tra Groenlandia e Danimarca insieme a Nielsen», ha affermato la premier esprimendo «grande rispetto per il modo in cui il popolo groenlandese e i politici che stanno gestendo la grande pressione sull’isola. È una situazione che richiede unità tra i partiti». Il riferimento è, ovviamente, alla proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che vorrebbe comperare la Groenlandia e al vice J.D. Vance che ha accusato Copenaghen di non essersi occupata della sicurezza dell’isola.