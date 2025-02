15 febbraio 2025 a

Mosca prende di mira il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le parole pronunciate in Francia in cui aveva ripercorso gli eventi dopo la crisi del 1929 e la nascita di una “spirale di protezionismo” e di “fenomeni di carattere autoritario”. Solidarietà al Capo dello Stato da parte della premier Meloni.