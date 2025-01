25 gennaio 2025 a

Le nuove panchine di piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, da un punto di vista estetico potrebbero lasciare a desiderare, ma l’utilità è innegabile: le barre di ferro non permettono più ai clochard di poterle occupare per passare giorni e notti sdraiati su di esse. Questo non piace a una parte della sinistra. Cgil e associazioni hanno criticato la scelta del sindaco di Roma Gualtieri.