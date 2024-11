29 novembre 2024 a

«Io para**letto? Peace and love». È un Matteo Salvini in "modalità zen" quello che va in scena al Tempio di Adriano in occasione della presentazione, insieme al leader di Azione Carlo Calenda, dell’ultimo libro di Bruno Vespa. Il segretario della Lega detta la linea ai suoi: non rispondere a tono agli attacchi di Forza Italia, che con quell’epiteto, pronunciato in mattinata dal portavoce azzurro Raffaele Nevi, rinfocola invece le polemiche dopo il voto del partito di Tajani contro con il resto della maggioranza sull’abbassamento di 20 euro del canone Rai.