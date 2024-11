25 novembre 2024 a

Misteriosa compagnia legata agli Houthi li inganna con la promessa di uno stipendio elevato. La Russia ha reclutato centinaia di yemeniti per combattere in Ucraina, in una mossa che evidenzia i crescenti legami tra Mosca e i «ribelli del Golfo»: gli yemeniti vengono arruolati con la forza e inviati in prima linea in guerra.