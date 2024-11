21 novembre 2024 a

Manca solo l’annuncio ufficiale - che arriverà a giorni - ma siamo già in grado di svelare ciò che in Vaticano è dato ormai per certo: Papa Francesco aprirà personalmente, oltre a quella di San Pietro come da tradizione, anche le Porte Sante di San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore (ma non quella di San Paolo nella zona Ostiense di Roma), dando così il via ufficiale al Giubileo.