17 novembre 2024 a

a

a

«Con Trump la pace sarà più veloce». Così, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista all’emittente pubblica Suspilne apre spiragli mai visti prima: «La guerra finirà, ma non c’è una data precisa. Certamente, con la politica di questa squadra che ora guiderà la Casa Bianca, la guerra finirà prima», ha detto, ringraziando poi al G7 la premier Giorgia Meloni per il sostegno dato.