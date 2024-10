16 ottobre 2024 a

a

a

Confondere sottomissione ed integrazione. Rinnegare, in un sol colpo, mezzo secoli di lotte per l’uguaglianza tra uomo e donna, in nome di una tolleranza da applicare in un’unica direzione. Ha dell’incredibile la notizia che giunge da Figline Valdarno: alla locale piscina comunale è stato attivato un corso di nuoto esclusivamente dedicato a donne musulmane. Tutti i martedì mattina, per un’ora, l’impianto sarà a totale disposizione delle serve di Allah. Compreso l’accesso agli spogliatoi e alle docce.