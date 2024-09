10 settembre 2024 a

La Capitale in ginocchio sotto un temporale di fine estate. Per la seconda volta in una settimana i romani hanno assistito inermi a strade trasformate in fiumi - a causa soprattutto di tombini e caditoie otturati - e alberi crollati. Una nottata di caos che ha costretto polizia locale e vigili del fuoco ad accorrere per 250 chiamate arrivate in poche ore. Strade chiuse e traffico in tilt. Eppure stavolta l’allerta meteo su Roma della protezione civile parlava chiaro…