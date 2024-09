07 settembre 2024 a

Alessandro Giuli, a questo punto ex direttore del museo Maxxi di Roma, è il nuovo ministro della Cultura del governo Meloni. La rapidità con cui è emerso il suo nome non è altro che l’ennesima conferma del fatto che Gennaro Sangiuliano avesse ormai le ore contate. La notizia delle dimissioni di Sangiuliano arriva verso le 17 e alle 19 Giuli sale al Colle, accompagnato dalla premier Giorgia Meloni e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per prestare giuramento di fronte a Sergio Mattarella. Era fin dall’inizio uno dei tre profili che circolavano per l’eventuale post Sangiuliano e, tra le altre cose, era proprio il nome che tutti mettevano in pole.