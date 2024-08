30 agosto 2024 a

a

a

In Francia Emmanuel Macron e la coalizione di sinistra anti-Le Pen non riescono a fare il governo. Con tanto di proteste contro il presidente per il mancato incarico. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz non conta più niente dopo le ultime elezioni. Insomma, hanno i governi più in bilico d’Europa e impongono veti all’Italia. Anche no.