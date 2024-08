05 agosto 2024 a

I furti in casa in Italia sono all’ordine del giorno. Sul podio in rapporto alla popolazione residente vi sono Pisa, che è prima con 420 denunce di furti in casa ogni 100mila abitanti. Al secondo posto Pavia con 390 denunce e al terzo posto Monza e Brianza con 361 denunce. Roma è invece al 32esimo posto, con 275 denunce ogni 100mila abitanti, Milano al 30esimo posto con 282 denunce, Napoli all’86esimo posto con appena 126 denunce.