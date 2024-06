22 giugno 2024 a

In Spagna sono note come le «suore dei cioccolatini» per la loro maestria nel produrre dolci a base di cioccolato, ma ora nel gruppo di suore clarisse di Belorado, un piccolo paesino nella provincia di Burgos, sta facendo notizia per la decisione di ribellarsi alla Chiesa di Roma. Tutto è iniziato a metà maggio quando la badessa della comunità ha reso pubblico un Manifesto cattolico di 70 pagine in cui comunicava la decisione delle suore di lasciare la Chiesa cattolica ponendosi sotto la tutela e la giurisdizione di Pablo de Rojas Sanchez-Franco, cattolico scomunicato nel luglio 2019 e fondatore della «Pia Unione di San Paolo Apostolo».