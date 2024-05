19 maggio 2024 a

Elly Schlein si prende il «Muccassassina», anche se non manca qualche mugugno e fischio tra gli omosessuali presenti, i quali volevano perlopiù divertirsi e non sentirsi l’ennesimo comizio in cui la segretaria del Pd fa la morale al governo Meloni. La solita solfa della sinistra durante la campagna elettorale.