16 maggio 2024

Paolo Gentiloni è l’uomo giusto per tutte le stagioni. Al termine del mandato da commissario Ue, che scadrà a novembre, ecco la prospettiva di una nuova vita. Come salvatore del fortino dem o come federatore di un nuovo campo largo. Tremano Stefano Bonaccini o Elly Schlein: una delle due poltrone è nel mirino del “Moviola”.