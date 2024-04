19 aprile 2024 a

Spie russe attive in Baviera, correnti di guerra fredda. Arrestati due cittadini tedesco-russi "operativi" sui percorsi del trasporto di materiale militare. L'accusa è di aver pianificato operazioni di sabotaggio in Germania per conto dei servizi segreti russi. Come riporta Der Spiegel, il procuratore generale federale Jens Rommel ha ordinato gli arresti effettuati mercoledì mattina a Bayreuth, in Baviera, da forze speciali di polizia. Il principale imputato è il 39enne tedesco-russo Dieter S., originario del posto. Gli investigatori sono convinti che abbia scambiato idee con contatti dei servizi segreti russi sulle operazioni di sabotaggio in Germania dall’ottobre 2023.