17 dicembre 2023 a

a

a

Ieri ad Atreju è stato il giorno di Mr X Elon Musk. Il miliardario sudafricano ha portato sul palco uno dei suoi 11 figli per chiarire fin da subito che parlerà dell’importanza della natalità. In realtà durante il panel a lui dedicato ha parlato anche di Intelligenza artificiale e Starlink. Appena finito si è diretto al Pantheon, alla Galleria Borghese e in altri luoghi simbolo di Roma. Per Musk c’è stato spazio anche per degli incontri privati con Giorgia Meloni e Matteo Salvini.