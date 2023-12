03 dicembre 2023 a

Poteva andare peggio, ma, come ammette Luciano Spalletti, “probabilmente poteva andare meglio”. Urna amara per l’Italia: Spagna, Croazia e Albania nel cammino degli azzurri in Germania per gli Europei del 2024. Esordio il 15 giugno a Dortmund contro la selezione albanese di Sylvinho.