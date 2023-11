11 novembre 2023 a

Il Pd è stato bastonato persino dal Partito Socialista d’Albania. Un partito erede di una grande tradizione dovrebbe essere da modello per un altro della stessa area. E invece Edi Rama, primo ministro albanese, dopo le critiche dei dem per via dell’intesa con il governo Meloni sui migranti, la butta giù così: “Il Pd è un partito perso, sono pazzi”.