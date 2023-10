03 ottobre 2023 a

L’alternativa a Giorgia Meloni non è un governo tecnico, ma nuove elezioni. La situazione è diversa dal 2011 quando ci venne imposto Mario Monti come premier e i dati rivelano che alle urne vincerebbe ancora il centrodestra, con i partiti di maggioranza che a prescindere da tutto non darebbero mai l’appoggio ad un esecutivo d’emergenza.