Aveva ragione Matteo Salvini: c’è la regia della Germania dietro gli sbarchi dei migranti in Italia. I tedeschi annunciano fondi alle Ong per portare i profughi sulle nostre coste. Irritazione di Palazzo Chigi: “Gravissima anomalia”. Intanto i Cpr esplodono, non c'è più posto e i clandestini sono liberi di andare in giro per il nostro Paese.