Un F35 Ligntning II, caccia di quinta generazione considerato tra i più costosi del mondo, è precipitato l’altro ieri durante un volo di addestramento in South Carolina, negli Stati Uniti. Il pilota è riuscito ad abbandonare in tempo il velivolo, ma il problema ora è che non si riesce ad individuare dove sia caduto il super caccia. Tanto che la Joint Base Charleston da dove era decollato l’F35 ha lanciato un appello sui social media per chiedere a chiunque abbia informazioni su dove possa essere caduto l’aereo di contattare la base.