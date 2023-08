20 agosto 2023 a

Giorgia Meloni racconta il motivo per cui ha deciso di pagare, di tasca propria, il conto dei turisti italiani scappati da un ristorante di Berat, in Albania. Il presidente del Consiglio coglie anche l’occasione di far notare alle opposizioni nostrane che, prima di criticare, sarebbe bene almeno conoscere come sono andati i fatti. Da Azione, Pd e +Europa, infatti, non sono mancati gli attacchi al premier. L’hanno accusata di aver pagato il conto con i soldi dei contribuenti, quando invece gli 80 euro provenivano direttamente dal portafoglio del capo del governo. Non solo, hanno protestato anche perché, a loro dire, si è trattato di una mossa pubblicitaria-populista che si poteva risparmiare.