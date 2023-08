10 agosto 2023 a

Arriva la notte di San Lorenzo e anche quest’anno milioni di persone in Italia trascorreranno qualche ora col naso all'insù in pieno agosto, nella speranza di scorgere qualche stella cadente in quella che è a tutti gli effetti una delle tradizioni dell’estate: da anni, ogni qual volta si assiste ad un fenomeno simile, bisogna esprimere un desiderio.