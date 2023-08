04 agosto 2023 a

Alleanza Verdi e Sinistra Italiana ha provato a introdurre una patrimoniale "mascherata" e, per poco, il governo non ci è cascato. L’idea del leader di Sinistra Italiana era di introdurre una «next generation tax», una tassa sui patrimoni superiori ai 500mila euro per combattere la dispersione scolastica attraverso il gettito stimato di 10 miliardi. Il testo viene riformulato ed ha l’approvazione del governo. Poi però qualcuno deve aver riletto e a quel punto la maggioranza è corsa ai ripari.