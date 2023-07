23 luglio 2023 a

Se gli elettori ti bocciano nel segreto dell’urna puoi sempre sperare in un premio dall’Europa. Il caso più emblematico è senza dubbio quello di Luigi Di Mai ed ora l’ultimo sconfitto di successo è Enrico Letta: l’ex segretario del Pd è stato appena incaricato di redigere un piano per il nuovo mercato unico europeo. L’incarico non prevederà compenso e sarà a tempo determinato.