Nel Pd prende il via un’operazione di recupero crediti per "costringere" i parlamentari morosi a rimettersi in regola con le quote. Nella sua relazione il tesoriere dem, Michele Fina, fa sapere che «si è attivata un’azione di recupero dei crediti verso i parlamentari non in regola con gli adempimenti previsti dallo statuto». Il debito nei confronti del partito di Schlein è di oltre 1 milione di euro.