11 luglio 2023 a

a

a

È stata lanciata una petizione per chiedere al direttore dell’Opera di Nizza e al sindaco di annullare il concerto di Capodanno diretto da Beatrice Venezi. La richiesta sottolinea come «il Comune di Nizza non deve, sotto la copertura di un evento artistico e sfruttando l’Opéra de Nice, dare un assegno in bianco al neofascismo italiano». La «macchia» del direttore d'orchestra sarebbe, per i francesi, quella di aver espresso vicinanza alle idee e alle posizioni di Giorgia Meloni.