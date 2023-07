10 luglio 2023 a

Rock con dedica a Berlusconi, I Guns N'Roses sabato sera hanno infiammato il Circo Massimo con oltre due ore di concerto esplosivo. Il frontman Axl Rose ha sorpreso il pubblico di Roma in due occasioni dedicando altrettante canzoni a Silvio Berlusconi. La prima è «Pretty tied up», brano contenuto in Use Your Illusion II. La seconda, la leggendaria «Knockin’ on Heaven's door» (Bussando alla porta del Paradiso), cover di Bob Dylan e uno dei cavalli di battaglia della band californiana.