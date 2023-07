06 luglio 2023 a

Nell'autodifesa in Senato della ministra de Turismo, Daniela Santanchè, sul caso Visibilia non è mancata una stoccata plateale alla sinistra: "Mi fa sorridere che le critiche più feroci vengono da molti che in privato hanno tutto un altro atteggiamento nei miei confronti", ha detto la senatrice di FdI, "a volte fa anche piacere prenotare nei locali di intrattenimento che io ho fondato. Ma io sono felice di farlo. E mi fermo qui per carità di patria...".