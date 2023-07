01 luglio 2023 a

a

a

Elly Schlein, dopo l'ennesima, perentoria sconfitta alle elezioni del Molise, ha deciso di invertire la rotta ed imitare la visita in Spagna di Giorgia Meloni nell'ottobre del 2021. La segretaria del Pd volerà in Spagna, per spingere (o, quantomeno, per provarci) i socialisti in vista delle elezioni del prossimo 23 luglio. Il premier Pedro Sanchez ha infatti chiesto un aiuto ai leader dei principali partiti europei di sinistra.