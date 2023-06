06 giugno 2023 a

La Regione Lazio guidata da Francesco Rocca aveva inizialmente dato il suo patrocinio al Roma Pride, ma poi gli organizzatori hanno trasformato la marcia dell’orgoglio Lgbt in una manifestazione dichiaratamente anti-governativa. L’occasione giusta per farla diventare una crociata in favore dell’utero in affitto. La Regione non poteva accettarlo, così ha deciso di ritirare il proprio patrocinio all’evento.