L'account Twitter di Luigi Di Maio inviato speciale Ue nel Golfo Persico è durato quanto un gatto in tangenziale. L'esordio social - in italiano, inglese, arabo, persiano... - si è scontrato con le regole della piattaforma che non prevedono più di un profilo ufficiale e l'account è stato sospeso senza colpo ferire dopo neanche 24 ore. Un record.