24 maggio 2023 a

a

a

Renzi e Calenda hanno firmato una «tregua armata» che prevede una serie di «clausole» per una pace duratura. Intanto basta con «tutte le iniziative ostili e gli attacchi mediatici diretti e indiretti». Anche perché il rischio è quello di «farsi ridere dietro dall’Italia» come ha ricordato la capogruppo al Senato Paita. In questi mesi i due leader si sono punzecchiati continuamente.