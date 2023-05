15 maggio 2023 a

a

a

Giorgia Meloni ha rilanciato sul tavolo del dibattito pubblico la proposta della leva militare: "Il ripristino della naja è un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria, alternativa al servizio civile. Quello secondo me è l'approccio giusto", ha detto all'adunata nazionale degli alpini di Udine. Un tema che ha trovato la calda accoglienza del presidente del Senato Ignazio La Russa: "L’addestramento in tre settimane non ci può essere, ma se lo portiamo a 40 giorni, che è il tempo con cui una volta il Car preparava la base di addestramento dei militari, allora 40 giorni potrebbero essere una legge che consente a chi lo vuole volontariamente di partecipare alla vita delle forze armate".