10 maggio 2023 a

a

a

Azione e Italia Viva aprono al governo sul tema riforme. In particolare Carlo Calenda si è detto d’accordo sul Sindaco d’Italia, ma c’è una «linea rossa da non superare la figura di garanzia, di unità nazionale, sulla Costituzione, del presidente della Repubblica non si tocca». Una mano tesa da parte dell’opposizioni ai piani del centrodestra.