Diecimila euro all'anno a figlio. Il governo pensa a una nuova detrazione per incentivare la natalità e contrastare il calo delle nascite. Il ministro dell'Economia Giorgetti studia come realizzare la misura e dove trovare le coperture finanziarie. Quest'idea non comporta l'annullamento dell'assegno unico universale: ci sarà un doppio aiuto alle famiglie.