14 aprile 2023

Carlo Calenda chiude definitivamente alla fusione con Italia Viva. E attacca Matteo Renzi: «Mi ha voluto fregare». La replica dell'ex premier: «Aveva già deciso». Insomma, il partito unico naufraga clamorosamente ma il progetto del Terzo polo non è ancora del tutto archiviato. Si lavora infatti a un accordo per far restare in piedi i gruppi parlamentari.