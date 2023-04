12 aprile 2023 a





Il Terzo polo rischia di sciogliersi e l'"amore" politico tra Carlo Calenda e Matteo Renzi sembra giunto al capolinea. Le strade dei due sembrano dividersi proprio mentre si parlava di partito unico. Secondo i renziani il problema sarebbe la voglia di Calenda di accelerare i tempi per il congresso nazionale, mentre Renzi vorrebbe prima dei congressi a livello locale e solo dopo l’assemblea nazionale. "Mi sembra che nessuno voglia fare più niente - dicono dal partito - Calenda e Renzi alla fine non riescono a stare insieme e secondo me si spacca tutto".