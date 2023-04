06 aprile 2023 a

"Il Riformista" ha un nuovo direttore: Matteo Renzi. Succederà a Piero Sansonetti che andrà a dirigere "L’Unità". Ma Renzi non lascia, anzi raddoppia. Non mollerà, infatti, la poltrona da senatore. «Continuerò a fare il mio lavoro da parlamentare di opposizione - ha detto il leader di Italia Viva - a intervenire in aula, a fare esattamente quello che stavo facendo ma ci metto sopra il carico di un’esperienza, tentando di fare un’operazione che serve al Paese».