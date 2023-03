28 marzo 2023 a

Comincia il braccio di ferro sui carburanti puliti che, a partire dal 2035, affiancheranno i motori elettrici per combattere la Co2. Il testo con allegata dichiarazione della Commissione Ue sugli e-fuels oggetto del compromesso con Berlino (e non con i biocarburanti come richiesto dal governo italiano), ha ottenuto il via libera dai 27 rappresentanti permanenti. Non sono serviti i voti contrari di Italia e Polonia e le astensioni di Romania e Bulgaria per bocciare il regolamento. I 4 Paesi, infatti, senza Berlino, non fanno minoranza di blocco non rappresentando il 35% della popolazione totale dell’Ue. Ora non resta che attendere il semaforo verde, scontato, previsto nell’ambito del Consiglio dell’Energia.