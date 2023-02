21 febbraio 2023 a

È una visita «storica» e «senza precedenti» quella compiuta a Kiev da Joe Biden, per mostrare direttamente sul campo la solidarietà Usa all’Ucraina. «Un anno dopo, Kiev resiste - ha detto il presidente dopo il suo incontro con Volodymyr Zelensky al Palazzo Mariinsky - e se l’Ucraina resiste, la democrazia resiste. L’America è al vostro fianco e il mondo è al vostro fianco». Per renderlo possibile, gli Usa hanno messo in atto un piano «preparato meticolosamente per mesi», come ha riferito la Casa Bianca. Il via libera, deciso appena «venerdì». Biden è volato segretamente in Polonia, a Rzeszow, e poi da lì ha compiuto un «viaggio di 10 ore in treno». Viene riferito che, «poche ore prima», Washington ha avvertito Mosca che il presidente si stava recando nella capitale ucraina.