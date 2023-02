13 febbraio 2023 a

a

a

Crollo dell'affluenza alle elezioni regionali sia nel Lazio che in Lombardia nella prima giornata di voti. Alle 19 di domenica 12 febbraio appena il 22,10% dei cittadini laziali e il 27,17% dei lombardi si era recato alle urne per scegliere il prossimo governatore. Nel 2018 l’affluenza nello stesso orario era del 17,35% nel Lazio e del 19,91% in Lombardia. Desolante il confronto con il 2013: alle 19 aveva votato il 44,37% degli aventi diritto, il doppio del risultato di ieri.